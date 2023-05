Maltempo, anche oggi allerta rossa nel modenese: limitare spostamenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia raccomanda 'di limitare gli spostamenti non indispensabili a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche critiche, poiché siamo difronte ad una situazione che potrebbe peggiorare in maniera repentina. Teniamo costantemente monitorata la rete viaria e dei corsi d’acqua, ma l’accumulo di precipitazioni è tale da sconsigliare ogni movimento non necessario'.I tecnici e il personale della Provincia di Modena sono impegnati nelle attività di monitoraggio e controllo della rete viaria, con particolare attenzione al livello idrometrico dei corsi d’acqua in prossimità dei ponti.Da questa mattina è istituito un senso unico alternato sulla strada provinciale 31 tra Lama Mocogno e Montecreto, a causa di un movimento franoso che ha interessato parte della sede stradale, causato dal maltempo di queste ore.Sulla strada provinciale 28 in località Mulino del Grillo, i tecnici della provincia stanno intervenendo per sistemare la carreggiata, su cui si sono aperte delle fessurazioni di significativa entità, mentre rimane attivo il senso unico alternato sulla strada provinciale 33 a Frassineti in vigore dallo scorso 3 maggio e tenuto in costante osservazione per verificarne eventuali peggioramenti.Restano chiusi, a scopo precauzionale, i Percorsi Natura (Panaro, Secchia e Tiepido) per l’intero tragitto dei percorsi, fino al termine dell’emergenza ed è chiuso dalla serata di ieri, martedì 16 maggio, il ponte di Navicello vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola, sul fiume Panaro.La Provincia di Modena inoltre ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 presso la banca Unicredit a cui è possibile fare donazioni che saranno utilizzate per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia-Romagna inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.I contributi saranno destinati ai Comuni e ai territori coinvolti dall’alluvione, in accordo con le amministrazioni locali.