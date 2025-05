Maresciallo capo Friolo deceduto nell'incidente a Savignano: lunedì i funerali

Si terranno lunedì 26 maggio i funerali di Cosimo Friolo, il maresciallo capo di carabinieri di 47 anni deceduto il 20 maggio in un incidente stradale sulla Pedemontana a Savignano. La sua auto si era scontrata frontalmente con un camion, uno schianto nel quale era stato coinvolto anche un terzo mezzo. Friolo lascia la compagna Irene, la figlia Letizia, i genitori e i fratelli. I funerali si terranno alle 14.30 partendo dalla Casa Funeraria Terracielo di Vignola, nella chiesa Plebana di Vignola. Domani alle 18 nella Casa funeraria verrà celebrato il Rosario.

