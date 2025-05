Tragico incidente sulla Pedemontana, perde la vita un carabiniere di 47 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio, lungo la Strada Provinciale Nuova Pedemontana, nel comune di Savignano sul Panaro. Un’auto si è scontrata frontalmente con un camion, coinvolgendo successivamente anche una seconda vettura.

Il bilancio è tragico: un uomo di 47 anni ha perso la vita sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Tra loro, un giovane di 28 anni che ha riportato lesioni più lievi ed è stato trasportato all’ospedale di Vignola in codice verde.

La vittima è Cosimo Friolo, maresciallo del Ros dei carabinieri di Bologna. Il militare viveva a Vignola.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Vignola, il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso, atterrato direttamente sulla strada, e la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. Le cause del violento impatto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.