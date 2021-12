Mario Biondi: 'Anch’io sono cascato nel Covid purtroppo'

'Care amiche e amici, anch’io sono cascato nel Covid purtroppo. Sono segregato nella mia camera in questo momento, sto lontano dai miei figli e questo non mi fa stare benissimo e sono lontano dalla mia band, dai miei tecnici, dai miei collaboratori, purtroppo a causa della mia positività, che ci ha anche obbligato a cancellare alcuni eventi piuttosto importanti che avremmo dovuto fare'. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il cantante Mario Biondi.'La vita va avanti, spero di tornare nei prossimi giorni a essere negativo e a pensare a prossimi lavori futuri. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao'.

