Maturità, da Borsellino a Pasolini: le tracce dell'esame di Italiano

'I giovani, la mia speranza, un messaggio del giudice Paolo Borsellino' è una delle sette tracce fornite ai maturandi per la prima prova scritta, Italiano, dell'esame di Stato. Maturità al via dunque stamattina per 524.415 studenti.

Sette le tracce comuni a tutta Italia. Oltre al tema Borsellino, per la analisi del testo c’è Appendice I a “Del Diario” di Pier Paolo Pasolini, c’è un brano da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa; per i testi argomentativi ci sono un testo dello storico britannico Piers Brendon dal volume Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo, un articolo di Riccardo Maccioni su “Rispetto”, parola dell'anno Treccani, un brano di Telmo Pievani da Un quarto d’era (geologica) di celebrità e un articolo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli dal titolo “L’indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa?”. I ragazzi avranno a disposizione al massimo sei ore per consegnare l’elaborato.