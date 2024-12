Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Eh però lei si è vaccinato su Covid, no?' chiede Berlinguer e Corona spiega: 'Non tocchiamo questo tasto. Io mi sono trovato la vita rovinata col vaccino. La vita rovinata fisicamente. Non sono più stato lo stesso. Prima avevo 110 di salute, come una laurea in lode. Adesso ho 90. E vi spiegherò anche i postumi che mi ha lasciato questo disgraziato vaccino al quale mi hanno obbligato”.