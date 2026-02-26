Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maxi frode fiscale da 8 milioni nel settore carni

Maxi frode fiscale da 8 milioni nel settore carni

Al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Modena 12 persone e 9 società. Fondi di garanzia Covid utilzzati per pagare fatture inesistenti

1 minuto di lettura

La Guardia di Finanza di Modena ha disposto un sequestro preventivo superiore agli otto milioni di euro nei confronti di 12 persone e 9 società, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta organizzazione criminale specializzata in frodi fiscali nel settore della lavorazione delle carni. Per i due principali indagati è scattata anche una misura interdittiva che impedisce loro di assumere incarichi direttivi in aziende o enti giuridici.


Secondo la Procura modenese, l’organizzazione avrebbe creato una società considerata una sorta di “hub”, operativa in stabilimenti tra le province di Modena e Parma. Attorno a questa, sarebbero state costituite otto “società cartiere” con sede tra Modena, Parma, Napoli e Caserta. Queste società avrebbero fornito manodopera tramite appalti fittizi, accollandosi formalmente oneri fiscali e contributivi che però non sarebbero mai stati versati. La società “hub”, a sua volta, avrebbe portato in detrazione l’Iva relativa alle fatture false emesse dalle cartiere.


Le indagini avrebbero inoltre rivelato che la società emiliana avrebbe impiegato circa 1,6 milioni di euro ottenuti tramite finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le Pmi — erogati grazie ai decreti Covid — per pagare le stesse fatture inesistenti, configurando così il reato di malversazione ai danni dello Stato.


Il sequestro ha riguardato finora disponibilità finanziarie per circa 100.000 euro, un immobile a Sassuolo, quote societarie e tre autovetture, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

L’inchiesta del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Modena era partita da segnalazioni antiriciclaggio relative a operazioni considerate sospette.


Foto archivio non collegata ai fattii descritti

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

L'Alcolock ora è operativo: pubblicato l'elenco delle officine autorizzate per l'installazione

L'Alcolock ora è operativo: pubblicato l'elenco delle officine autorizzate per l'installazione

Rintracciato su un treno regionale il ragazzo scomparso a Carpi

Rintracciato su un treno regionale il ragazzo scomparso a Carpi