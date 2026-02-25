Rintracciato su un treno regionale il ragazzo scomparso a Carpi

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda del quindicenne S.L.C., allontanatosi volontariamente dalla propria abitazione di Carpi nella serata di domenica 22 febbraio 2026. La scomparsa del ragazzo aveva immediatamente gettato nell’angoscia la famiglia, che aveva sporto denuncia ai Carabinieri e diffuso un appello sui social, rapidamente diventato virale.Fin dalle prime ore, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena – con il Nucleo Investigativo e le Compagnie di Carpi e Modena – aveva attivato un articolato piano di ricerche. Le pattuglie hanno battuto senza sosta i luoghi abitualmente frequentati dal giovane, mentre i militari mantenevano contatti costanti con le famiglie degli amici più stretti e intensificavano la vigilanza su tutto il territorio provinciale.Le prime indicazioni utili sono arrivate già il giorno successivo, grazie all’analisi di alcuni filmati di videosorveglianza e alla collaborazione con l’azienda di trasporto pubblico locale. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il ragazzo non era sottoposto a costrizioni e si muoveva autonomamente.Le ricerche sono proseguite senza sosta tra Carpi e Modena, con la diffusione capillare della fotografia del giovane e il coinvolgimento degli operatori dei trasporti pubblici e privati.Il punto di svolta è arrivato nel pomeriggio di oggi, quando un passeggero ha riconosciuto il ragazzo a bordo del treno regionale 19616, in viaggio sulla tratta Bologna–Modena.L’uomo ha avvisato il capotreno, che è riuscito a tranquillizzare il minorenne e a tenerlo con sé fino all’arrivo alla stazione di Modena, dove ad attenderlo c’erano i Carabinieri, allertati tramite il numero di emergenza 112.Accertate le buone condizioni di salute, il quindicenne è stato riaffidato ai genitori, visibilmente sollevati insieme ai militari per il lieto epilogo della vicenda.L’Arma dei Carabinieri sottolinea come il ritrovamento sia stato possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e cittadini: un esempio concreto di senso civico e collaborazione, reso possibile anche dal gesto meritorio del passeggero e del capotreno che hanno riconosciuto e assistito il giovane.