Modena, continua la caccia alle buche: interventi su altre 84 vie

I lavori effettuati da Cme Consorzio imprenditori edili, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima

Dopo che già 120 strade sono state oggetto di interventi, altri 84 tratti di vie sono stati interessati, nell’ultima settimana e mezzo, da attività di ricognizione e chiusura buche a Modena. Prosegue, infatti, la caccia alle buche che l’Amministrazione ha avviato a fine gennaio per intervenire sulle strade ammalorate a causa dei ripetuti episodi di maltempo e pioggia delle ultime settimane: interventi urgenti a cui sarà affiancato a breve, non appena la stagione lo consentirà, un piano di asfaltature del valore di 1 milione di euro.

Anche in questo caso, come nella prima tranche di interventi, sono state interessate direttrici principali come strada Morane all’incrocio con via Pavia, via Emilia ovest (dalla zona commerciale al cavalcavia della Madonnina), via Emilia est, via Canaletto sud, via Nonantolana, la tangenziale Quasimodo, lo svincolo della tangenziale nord Pirandello. Ma gli interventi hanno riguardato anche snodi significativi nel centro città e nelle frazioni come largo del Pozzo, largo Garibaldi, viale Reiter viale Indipendenza, via Respighi, viale Monte Kosica, viale Storchi, strada Formigina, viale Autodromo, viale Leonardo da Vinci, via Galilei, via Divisione Acqui, strada Cimitero di San Cataldo, viale Virgilio, via Berengario, viale Amendola, le strade Collegara, San Donnino e stradello Tiepido, strada Tre Olmi, strada Quattro Ville, strada Pomposiana.
Innumerevoli, inoltre, gli interventi sulle vie residenziali, come via Frignani, via Como, via Gazzotti, la zona ‘Musicisti’, con le vie Bonacini, Pelusia, Verdi e Puccini, via Rainusso, via La Spezia, via Nicoli, via Schiocchi, via del Sagittario, via Ruffini, strada Santa Caterina, via Cucchiari, via Da Palestrina, via Don Zeno Saltini, via Medaglie d’Oro, a titolo di esempio.

Gli interventi, che consistono appunto nel monitoraggio da parte di squadre di tecnici e nell’attivazione di interventi di ripristino del manto stradale entro le 24 ore successive, prevedendo l’utilizzo di asfalto a freddo, sono realizzati per conto del servizio Manutenzione della città del settore Lavori pubblici del Comune di Modena nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore prorogato in attesa dello svolgimento della nuova gara di assegnazione. A eseguire i lavori è il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.

L’attività proseguirà a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell’asfalto sulle strade ammalorate. 

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Scandalo Fondazione Modena, a San Cesario Rosi (Fi) chiede un’audizione in Consiglio e il sindaco dice no

Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

Modena, fatture false e autoriciclaggio: 12 indagati e sequestro da 8 milioni

L'Alcolock ora è operativo: pubblicato l'elenco delle officine autorizzate per l'installazione

Modena volley: Valsa vince anche con Verona

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Policlinico di Modena, ecco la nuova strumentazione per la brachiterapia

Farmacie nel mirino di ladri e rapinatori: Federfarma incontra il Prefetto Triolo

40 giorni per la vita: riprende fino a Pasqua il presidio anti-abortista

