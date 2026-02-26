Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

Come noto, se fosse stato per il sindaco Massimo Mezzetti, insieme ai tanto contestati sacchi in strada, a Modena sarebbero completamente scomparsi anche i carrellati e i bidoncini sostituiti ovunque dai tradizionali cassonetti per carta e plastica. Invece la controrivoluzione sui rifiuti promessa dal sindaco in campagna elettorale, al fine di liberare le vie modenesi dall'immondizia, è stata mitigata dal compromesso con l'ala Pd-Avs che ha cercato in tutti i modi di non far passare la svolta come una totale smentita rispetto al fallimentare piano della giunta Muzzarelli. Come dire: va bene un ritorno al metodo precedente, ma lasciamo qualcosa del porta a porta per non perdere la faccia.Risultato? Atersir, accogliendo questa afflato Pd, ha optato per una gestione a metà e oggi - al di là dei problemi di assestamento legati alla carta smeraldo - le proteste più vibranti si levano in quelle zone della città che sono rimaste al metodo-Muzzarelli e che vedono con invidia il ritorno ai cassonetti nei quartieri confinanti.Come noto oggi il porta a porta - non più coi sacchi a terra ma con i carrellati - è presente in centro storico, nel forese, nelle zone artigianali e, soprattutto, in alcune vie delle zone residenzialiche per loro conformazione possono ospitare i bidoni all'interno dei propri cortili senza invadere la strada.Per quanto riguarda le zone residenziali rimasta al porta a porta, parliamo, ad esempio, di una estesa area a Vaciglio sud e di una porzione di Modena est, lungo l'asse di via della Resistenza. E' proprio in queste zone che i residenti sono ancora ancorati al vecchio modello dei carrellati per carta e plastica, ospitati in cortile e androni, con tutti i disagi del caso. Ovviamente anche chi vive in queste zone può usare la carta smeraldo per portare l'immondizia nei cassonetti, ma per farlo occorre prendere l'auto e migrare in un quartiere dove i cassonetti sono stati reinstallati. Insomma, non esattamente comodo soprattutto per gli anziani e le fasce più deboli.Così, a Modena est, storica roccaforte Pd, finisce che i cittadini che vivono i via Resistenza o viale XXII aprile, sono costretti ad invidiare chi, poco distante, ha ringraziato il sindaco per la ricomparsa dei cassonetti, prendendosela proprio con quel Pd che ha lottato per una rivoluzione a metà.