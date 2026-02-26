Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti a Modena, ora chi è rimasto al porta a porta 'invidia' i cassonetti imposti da Mezzetti. E rimprovera il Pd

A Modena est, storica roccaforte Pd, finisce che i cittadini che vivono i via Resistenza o viale XXII aprile, sono costretti ad invidiare chi, poco distante, ha ringraziato il sindaco per la ricomparsa dei cassonetti

Come noto, se fosse stato per il sindaco Massimo Mezzetti, insieme ai tanto contestati sacchi in strada, a Modena sarebbero completamente scomparsi anche i carrellati e i bidoncini sostituiti ovunque dai tradizionali cassonetti per carta e plastica. Invece la controrivoluzione sui rifiuti promessa dal sindaco in campagna elettorale, al fine di liberare le vie modenesi dall'immondizia, è stata mitigata dal compromesso con l'ala Pd-Avs che ha cercato in tutti i modi di non far passare la svolta come una totale smentita rispetto al fallimentare piano della giunta Muzzarelli. Come dire: va bene un ritorno al metodo precedente, ma lasciamo qualcosa del porta a porta per non perdere la faccia.
 

Risultato? Atersir, accogliendo questa afflato Pd, ha optato per una gestione a metà e oggi - al di là dei problemi di assestamento legati alla carta smeraldo - le proteste più vibranti si levano in quelle zone della città che sono rimaste al metodo-Muzzarelli e che vedono con invidia il ritorno ai cassonetti nei quartieri confinanti.
Come noto oggi il porta a porta - non più coi sacchi a terra ma con i carrellati - è presente in centro storico, nel forese, nelle zone artigianali e, soprattutto, in alcune vie delle zone residenziali
che per loro conformazione possono ospitare i bidoni all'interno dei propri cortili senza invadere la strada.
 

Per quanto riguarda le zone residenziali rimasta al porta a porta, parliamo, ad esempio, di una estesa area a Vaciglio sud e di una porzione di Modena est, lungo l'asse di via della Resistenza. E' proprio in queste zone che i residenti sono ancora ancorati al vecchio modello dei carrellati per carta e plastica, ospitati in cortile e androni, con tutti i disagi del caso. Ovviamente anche chi vive in queste zone può usare la carta smeraldo per portare l'immondizia nei cassonetti, ma per farlo occorre prendere l'auto e migrare in un quartiere dove i cassonetti sono stati reinstallati. Insomma, non esattamente comodo soprattutto per gli anziani e le fasce più deboli.
Così, a Modena est, storica roccaforte Pd, finisce che i cittadini che vivono i via Resistenza o viale XXII aprile, sono costretti ad invidiare chi, poco distante, ha ringraziato il sindaco per la ricomparsa dei cassonetti, prendendosela proprio con quel Pd che ha lottato per una rivoluzione a metà.
La Pressa   

