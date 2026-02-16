Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui il Comune è intervenuto

Modena, caccia alle buche: oltre 120 le vie su cui il Comune è intervenuto

Interessate direttrici principali, snodi significativi, ma anche strade residenziali cittadine

2 minuti di lettura
Sono oltre 120 le strade su cui l’Amministrazione comunale è intervenuta con interventi di manutenzione e chiusura buche da quando, lo scorso 29 gennaio, è scattata la caccia alle buche.

Dalle direttrici principali via Emilia est e ovest, via Giardini, strada Morane e strada Vignolese; a snodi significativi come piazzale Natale Bruni, strada Formigina, viale Moreali, viale Corassori, via Finzi, strada Contrada, via Fratelli Rosselli, via Campi, via Trento Trieste, via Virgilio, strada Scartazza, strada di Albareto; a vie residenziali, come via Viterbo, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Brescia, via Mantegna, via Mar Mediterraneo, via Sassi, via Portorico, viale Verdi, a titolo di esempio.

'L’attività di ricognizione delle strade del territorio comunale e di chiusura delle buche provocate dalla pioggia delle ultime settimane, così come da ogni episodio di maltempo che si verifica – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – proseguiranno a ciclo continuo fino a conclusione del monitoraggio e al ripristino dell’asfalto sulle strade ammalorate. A questi interventi urgenti si aggiungono quelli di manutenzione stradale programmati: appena il clima lo consentirà partirà un pacchetto di riasfaltature e interventi puntuali di ripristino del valore di 1 milione di euro.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Questa Amministrazione, sin dal principio, ha fatto della manutenzione uno degli elementi fondamentali: continueremo a lavorare per rendere la città sempre più bella, efficiente e sicura'.

Gli interventi, che consistono appunto nel monitoraggio da parte di squadre di tecnici e nell’attivazione di interventi di ripristino del manto stradale entro le 24 ore successive, prevedendo l’utilizzo di asfalto a freddo, sono realizzati per conto del servizio Manutenzione della città del settore Lavori pubblici del Comune di Modena nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore prorogato in attesa dello svolgimento della nuova gara di assegnazione.

A eseguire gli interventi è infatti il Raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Consorzio stabile modenese società consortile per azioni, Cme Consorzio imprenditori edili società cooperativa, Consorzio Innova società cooperativa, Cavalier Emilio Giovetti srl e il Consorzio Apima modenese società cooperativa a responsabilità limitata.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo

Società unica Tpl, domani summit in Regione: Mezzetti rifiuta l'atto di fede proposto da De Pascale-Priolo

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU

SPECIALE: Curare i tumori nei bambini, i professionisti dell'Oncoematologia Pediatrica dell'AOU

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Amo, Mazzi: 'Mancanza di controllo analoga a quella della Fondazione di Modena'

Scandalo Fondazione di Modena: i 20 euro 'perduti' di Tiezzi sono un'offesa e uno strafalcione matematico

Scandalo Fondazione di Modena: i 20 euro 'perduti' di Tiezzi sono un'offesa e uno strafalcione matematico

Trasporto pubblico a Modena, il sistema così non funziona

Trasporto pubblico a Modena, il sistema così non funziona

Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata

Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

Alberto Bosi, coordinatore regionale Ap: 'Emanuele Giammaria è il nuovo coordinatore di Modena'

Coppa Italia Pattinaggio artistico: 4 atleti di Fanano alla fase finale

Coppa Italia Pattinaggio artistico: 4 atleti di Fanano alla fase finale

Bufera Nordio su Csm: 'Logiche paramafiose'

Bufera Nordio su Csm: 'Logiche paramafiose'

Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena

Striscione Carc contro il governo alla sede di FDI Modena