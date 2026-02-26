Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

Sequestro preventivo discarica di Finale Emilia, Feronia: 'Presenteremo istanza di riesame'

'La società ritiene di avere già chiarito in più occasioni l’insussistenza delle accuse e dimostrato la piena regolarità ambientale e amministrativa'

'Con riferimento al sequestro preventivo della discarica di Finale Emilia, di proprietà di Feronia, la società esprime la propria sorpresa per la notifica odierna, da parte della Polizia Giudiziaria, del relativo provvedimento emesso a distanza di anni dall’inizio delle indagini. La società ricorda che il precedente sequestro preventivo disposto dal Gip di Modena è stato annullato da Tribunale del Riesame e poi anche dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il dissequestro proposto dalla procura di Modena'. Così in una nota Feronia dopo il sequestro odierno.

'Dopo aver letto le motivazioni che le sono state notificate, pur nel rispetto del lavoro della magistratura e confermando la propria collaborazione alle autorità, la società ritiene di avere già chiarito in più occasioni l’insussistenza delle accuse e dimostrato la piena regolarità ambientale e amministrativa della discarica e, pertanto, presenterà al più presto istanza di riesame'.

