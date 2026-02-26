Discariche Feronia sotto sequestro: accuse di inquinamento ambientale e omissioni nei controlli

Le accuse e il ruolo degli indagati

Un quadro di contaminazione diffusa e prolungata

Le ragioni del sequestro e la tutela dell’area agricola

Il sindaco

La Procura della Repubblica di Modena ha disposto il sequestro preventivo delle discariche Feronia 0, 1 e 2 di Finale Emilia, insieme ai relativi comparti aziendali, nell’ambito di un’indagine che ipotizza un grave e prolungato fenomeno di inquinamento ambientale. Il provvedimento, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, è stato emesso dal Giudice per l’udienza preliminare dopo che la Procura aveva già avanzato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati.Secondo gli inquirenti, l’avvio dell’azione penale non aveva interrotto le condotte contestate, rendendo urgente l’applicazione del vincolo cautelare.Gli imputati sono il legale rappresentante della società Feronia S.r.l. e l’ex dirigente responsabile del Servizio ARPAE-SAC di Modena. Entrambi rispondono dell’accusa di inquinamento ambientale in concorso, mentre all’ex dirigente viene contestata anche l’omissione di atti d’ufficio per non aver adottato i provvedimenti di diffida e le procedure di bonifica nonostante le ripetute segnalazioni sui superamenti dei limiti di contaminazione. Al gestore della discarica viene attribuita la responsabilità di aver causato l’inquinamento senza predisporre un piano di caratterizzazione, senza effettuare un’analisi di rischio e senza adottare le misure di prevenzione previste dal Codice dell’Ambiente.Alla società è inoltre contestato l’illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per il vantaggio economico derivante dal mancato investimento nelle misure di tutela ambientale.L’indagine, avviata dopo gli esposti di comitati cittadini, ha ricostruito un quadro di contaminazione esteso e persistente. Gli accertamenti tecnici hanno documentato migliaia di superamenti delle soglie di contaminazione delle acque sotterranee: dal 2008 al 2023 sono stati registrati 2.267 sforamenti, cui si aggiungono altri 61 nel 2024 e ulteriori superamenti dei Valori di Fondo in 18 piezometri. In alcuni casi, come per il ferro, le concentrazioni hanno raggiunto livelli fino a dieci volte superiori ai limiti autorizzati.Secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2023 la società non avrebbe comunicato in modo completo i parametri fuori norma, omettendo dati fondamentali su metalli e altre sostanze inquinanti. A questo si aggiunge un episodio più recente di inquinamento diretto delle acque di drenaggio della discarica, dove tra maggio e agosto 2025 sono stati registrati decine di sforamenti con la presenza di sostanze altamente nocive come benzene, PCB, cloruro di vinile, mercurio e cromo esavalente.Le indagini hanno inoltre evidenziato gravi discrepanze tra i referti analitici prodotti dal gestore, spesso nei limiti, e quelli eseguiti da ARPAE nelle stesse date, che invece rilevavano superamenti significativi per sostanze pericolose.Il gestore aveva attribuito l’inquinamento alla conformazione naturale del terreno, ottenendo anche un innalzamento dei Valori di Fondo, ma gli accertamenti hanno dimostrato che i nuovi prelievi superavano ampiamente anche tali soglie.Un ulteriore elemento critico riguarda l’assenza di un piano di caratterizzazione complessivo dell’impianto, mai predisposto dal gestore né richiesto dall’ente di controllo, nonostante anni di criticità e continui superamenti dei limiti.Il sequestro è stato disposto per impedire un aggravamento ritenuto irreparabile della matrice ambientale. Le discariche, infatti, erano ancora pienamente operative e avevano continuato a ricevere oltre 107.000 tonnellate di rifiuti tra febbraio e novembre 2025, in un’area agricola di circa 228.000 metri quadrati. Nel decreto, il Giudice ha riconosciuto con un alto grado di probabilità che la fonte dell’inquinamento sia riconducibile alla gestione della discarica.'Per la comunità finalese e l’amministrazione comunale è una giornata importantissima – spiega il sindaco Claudio Poletti - Evidentemente c’erano degli elementi, come sempre da noi sostenuto, che dovevano portare a questo tipo di atto. Da questo momento saranno sospese tutte le attività di conferimento e anche l’ampliamento dei lotti 7-8-9 di coltivazione pur essendo autorizzato non verrà attuato.Viene premiato il lavoro di ricerca e studio costante, metodologicamente importantissimo, svolto dall’amministrazione comunale con i suoi tecnici e i suoi legali in collaborazione con gli inquirenti, teso a dimostrare il possibile inquinamento delle falde. Abbiamo appena parlato con il dottor Nicolini, ci siamo dati appuntamento al 24 marzo in tribunale per l’udienza che dovrà stabilire la costituzione di parte civile da parte del nostro Comune. Intanto portiamo a casa questo risultato che premia la costanza di lavoro che come amministrazione, sia dal punto di vista legale sia da quello amministrativo, abbiamo profuso in questi anni'.