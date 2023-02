Medici emergenza urgenza a gettone a 1.400 euro a turno: esplode la spesa pubblica

Aspetti appunto distorsivi del sistema dei contratti, della spesa e dell'organizzazione che erano stati ben spiegati nei mesi precedenti anche nella relazione della commissione tecnica sanitaria regionale dell'Emilia-Romagna, a supporto della richiesta di deroga all'apertura dell'ospedale di Mirandola. In essa si faceva riferimento oltre ai costi insostenibili sul lungo periodo, anche ai limiti che con il ricorso a personale esterno si presentavano in termini di difficoltà nello strutturare un team di lavoro. Fatto sta che questa consapevolezza che ha portato l'assessore Donini ad assumersi l'impegno a limitare, con la prospettiva di fermare, il ricorso alle cooperative esterne per la fornitura di personale non si è tradotta in realtà. La conferma è arrivata dal bando di dicembre diviso in tre lotti con cui l'Ausl ha messo a gara la fornitura di medici esterni in servizio alla rete provinciale dell'emergenza - urgenza e dei reparti di ostetricia di Mirandola e Carpi.

Per sei mesi rinnovabili. Ricorso massiccio a medici a gettone confermato inoltre dai 37.000 euro rendicontati dall'Ausl nei giorni scorsi per integrare la spesa sostenuta nel 2022 per la fornitura in via d'urgenza di servizi medici ospedalieri della rete provinciale di emergenza urgenza. Una fornitura iniziata nel giugno del 2022 con l'aggiudicazione del servizio a Novamedica Società Cooperativa Sociale Onlus, per un importo totale di 220.896 euro per tre mesi rinnovabili per altri tre, per 52 turni da 1.416 euro a turno. Ad agosto il rinnovo c'è stato insieme ai 220.896 euro previsti. Alla scadenza spostata al 3 dicembre, l'Ausl ha ampliato i termini del contratto per la copertura economica di altri turni svolti per un importo di 44.179 euro e prorogando la scadenza al 31 dicembre. Per poi prorogare nuovamene la scadenza del contratto al 31/01/2023 in attesa di attivare un nuovo contratto sulla base della gara pubblica indetta il 2 dicembre per la fornitura di medici a gettone per l'emergenza urgenza e per l'ostetricia di Mirandola e Carpi. Gara che si è conclusa con l'affidamento alla cooperativa Novamedica di medici a gettone per il servizio di emergenza urgenza a 711.000 euro per sei mesi rinnovabili per altri sei. Se tenuto conto della possibilità di estendere il servizio del 50% la spesa presunta prevista si sposta così a 1,7 milioni di euro. Per la sola emergenza urgenza. Già stanziati. Costo importante ma che soprattutto sottende alla volontà, di andare in una direzione ben diversa rispetto a quella auspicata per il futuro dall'Assessore Donini, ovvero di una riduzione del ricorso a cooperative esterne, ritenuto 'distorsivo' del sistema, ma che, pur tale, da eccezione sembra essere diventato la regola.



Gianni Galeotti