Meteo, domani temporali e crollo delle temperature

Domani è il giorno della svolta meteo, ad annunciare la fine dell'estate è il meteorologo modenese Luca Lombroso.'Irrompe il fronte polare, e porta aria di origine artica marittima che prende movimento dalla Groenlandia. Sabato lo sbalzo di temperatura sarà veramente marcato, con crollo della colonnina di mercurio di circa 10 gradi a partire dal nord - afferma Lombroso -. Piogge e temporali irrompono nella precedentemente calda pianura padana in mattinata, alle 14 piogge diffuse al nordest con soli 15-17 gradi, neve sulle Alpi oltre i 2000 metri con comparse locali a 1500-1800 metri. Al nordovest diradamenti per föhn, ancora una volta molte zone saranno asciutte e ventose. Irrompe la bora impetuosa in alto Adriatico e il maestrale soffia molto forte in Sardegna. Al centro e al sud temporali ma meno diffusi e organizzati, inizialmente ancora caldo in Sicilia. Poi anche nel resto d'Italia decisa rinfrescata con vento e rovesci temporaleschi localmente forti, seguite il radar meteo. Domenica torna in fretta il sole e anche limpido grazie ai venti di tramontana, ma l'aria sarà decisamente cambiata, da estiva a autunnale. Seguiranno giornate serene variabili con veloce impulso instabile fra lunedì e martedì'.