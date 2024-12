Mezza Maratona d'Italia già sold out, il marketing corre veloce

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per questo la conferenza stampa organizzata oggi nella sala pubblica del Municipio, a Modena, è servita di fatto alla promozione degli sponsor privati dell'evento sportivo organizzato da chi di marketing se ne intende: Master Group Sport, azienda leader in Italia nello sport marketing







Quindi grande esposizione e promozione oggi per il brand mondiale leader nel campo dell'abbigliamento per runner che ha firmato le maglie. Indossate e presentate per l'occasione da alcuni giovani atleti che parteciperanno alla Mezza Maratona.



La gara è in programma il prossimo 30 marzo 2025 ma ad una settimana dalla presentazione, andata in scena a fine estate scorsa nella suggestiva cornice della Pista di Fiorano Modenese, erano circa 2000 coloro che si erano già iscritti all’evento competitivo da 21 km. Su sei mila posti a disposizione, esauriti nelle settimane successive.



Ottimo segnale per un appuntamento che vuole ritagliarsi un duplice ruolo: attrattivo nel calendario del podismo italiano, ma anche festa aperta a tutti, appassionati, famiglie, atleti e paralimpici, che potranno vivere una giornata indimenticabile di sport.







Ferrari, in qualità di Hosting Partner, per la prima volta nella sua storia metterà a disposizione, per un evento sportivo aperto a tutti gli appassionati, alcuni siti esclusivi quali i viali aziendali e la Pista di Fiorano, oltre a Spazio Ferrari, dove verrà allestito il Marathon Village.



Sarà un percorso unico quello della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”: partenza davanti al Museo Ferrari di Maranello e arrivo a Modena in Piazza Roma, ovvero le due città simbolo della vita di Enzo Ferrari, attraversando le strade dei comuni limitrofi di Fiorano Modenese e Formigine. Le distanze di 5 km e 10 km, invece, seguiranno un tracciato ad anello con partenza e arrivo davanti al Museo Ferrari di Maranello. Un’opportunità per tutti, famiglie comprese, di vivere un’esperienza unica correndo sulla pista di Fiorano Modenese e tra i viali aziendali, in un grande clima di festa.



La partecipazione alla Mezza Maratona d’Italia, inoltre, avrà come ormai noto anche un fine sociale poiché l’intero ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner sarà destinato alla realizzazione di un campo multisport all’aperto per la promozione dell’attività sportiva tra i giovani sul territorio. L’impianto, nel cuore del Parco dello Sport di Maranello, consentirà agli appassionati di giocare a basket, pallavolo o calcio a 5.