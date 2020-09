Millemilia cresce: riconoscimento nazionale per il polo modenese

Nuova importante conferma per Millemilia il polo ideato dall’imprenditore modenese Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group, con l’ambizioso obiettivo di unire innovazione, elettronica e passione per le auto. Nei giorni scorsi l’innovativo spazio inaugurato a febbraio in Via della Scienza a Modena è stato infatti scelto per ospitare la seconda tappa di #EViaggioItaliano dedicato alla mobilità elettrica. Un tour inedito tra le realtà culturali e imprenditoriali più interessanti delle regioni italiane e che si sposta con una flotta di veicoli elettrici per rilanciare il turismo nazionale in chiave sostenibile. Tante le curiosità emerse durante l’evento: tra questa spicca prima di tutto la presentazione della prima cucina mobile alimentata solo da energia solare. Si tratta di un prototipo unico al mondo per Showcooking progettato e realizzato in Italia. A testarne, con esito molto soddisfacente, le qualità è stato il giovane e promettente Chef Matteo Delvai.

Grande curiosità ha infine destato la presentazione in anteprima assoluta del nuovo modello delle Tesla, la Tesla Y (foto) che in Italia sarà commercializzata a partire dal 2021.

Molto soddisfatto anche Fabio Malagoli, CEO di Techboard Group, che in questi mesi ha lavorato su più fronti per rafforzare l'identità del polo da lui ideato di cui fa parte anche E-HUB, l’incubatore per start up che operano nel settore hi tech (elettronica e software) che permette agli innovatori di mettere alla prova le proprie capacità e le proprie idee. “Sono ormai tanti i segnali positivi che ci arrivano e sono diverse le case automobilistiche interessate a creare sinergie. Anche con l’Università la collaborazione si sta sviluppando in modo più che proficuo.”