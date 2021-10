Minacce a giornalista da gruppo no-vax: solidarietà del sindacato

'L’Associazione stampa modenese esprime solidarietà ai giornalisti e alle testate giornalistiche locali che stanno subendo da settimane attacchi vergognosi per il lavoro di cronaca che svolgono sulle iniziative promosse da gruppi che contestano pubblicamente i vaccini o protestano per il Green Pass. L’ultima vittima delle offese e delle minacce è il giornalista della Gazzetta di Modena Giovanni Balugani al quale tutti i colleghi modenesi esprimono stima e vicinanza'. Così in una nota il sindacato giornalisti di Modena dopo la denuncia del Cdr della Gazzetta di Modena sugli insulti social subiti dal collega.'Nelle ultime settimane abbiamo assistito a vere e proprie intimidazioni, rivolte anche a rappresentanti delle istituzioni e commercianti, con tentativi di entrare nelle redazioni, filmando e diffondendo i video delle bravate, oppure alla diffusione di immagini e video in cui si sottopone alla gogna social singoli giornalisti, indicando i nomi e altre informazioni personali - continua l'Associazione stampa -. Fino ad arrivare agli insulti e alle minacce esplicite. Iniziative già stigmatizzate anche dall’Aser , l’Associazione stampa Emilia-Romagna che un mese fa ha annunciato una sorta di scorta mediatica informando puntualmente i cittadini delle indagini a carico di personaggi sinora rimasti anonimi'.