Minaccia di arresto per pedo-pornografia, ma è una truffa

E’ evidente che con le moderne tecnologie è semplicissimo ricavare loghi e marchi anche di autorità importanti, così come è facile rilevare nomi e cognomi di personalità a capo di enti pubblici, realizzando così in pochi minuti documenti che in passato nessun truffatore sarebbe mai stato in grado di realizzare se non in casi rarissimi'. A parlare è Fabio Galli, vicepresidente regionale del Codacons.

'A tale proposito rileviamo come un Modenese abbia ricevuto alcuni sms sul suo cellulare da un numero identico a quello che la propria banca mette a disposizione dei propri clienti con anche il logo della banca stessa. Tutto questo ha ingannato il malcapitato che, seguendo le istruzioni ricevute, si è visto sottrarre più di 9.000 euro dal proprio conto corrente - continua Galli -.



Anche l’INPS si è vista coinvolta da un truffatore che ha utilizzato un falso logo scrivendo a chissà quanti cittadini, comunicando loro che seguendo tutta una serie di istruzioni, si sarebbero visti accreditare sui loro conti correnti, somme che la falsa INPS dichiarava loro dovute. In realtà, seguendo le istruzioni ricevute, accadeva l’esatto contrario, era il truffatore che si appropriava di somme sottraendole dalle carte di credito o di debito dei malcapitati'. Ma non solo. Altra truffa diffusa è quella che legata all'arrivo di un SMS tipo:” Papà, mi è caduto il telefono in acqua e ora non funziona. Ho un nuovo numero. Puoi mandarmi un messaggio su whatsapp a questo numero'.

'E’ un numero che se lo si compone svuota il credito attivo sulla sim del malcapitato' - sottolinea Galli che prosegue con un altro esempio: 'La telefonata truffa di un falso operatore del settore luce e gas, il quale finge di avere scoperto un errore contabile sulle bollette e con la scusa di un ulteriore controllo, finalizzato alla restituzione di quanto pagato in più, chiede la conferma di alcuni dati al solo scopo di utilizzarli per attivare un nuovo contratto, all’insaputa dell’imbrogliato di turno'.



La conclusione del Codacons

'E’ quindi necessario che ci si convinca che tutto ciò che giunge via internet, via social, via telefono o sms, è altamente possibile che sia falso e quindi mai seguire alla cieca le istruzioni che vengono indicate. Per tali circostanze il Codacons ha messo a disposizione della cittadinanza il numero 342 776 3419 che dal prossimo 18 novembre 2024 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 19,00), sarà a disposizione ed aiuto per chi ricevesse messaggi e/o comunicazioni sospetti'.