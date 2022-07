Miocardite e pericardite post-vaccino nei giovani: nuove conferme

I casi di miocardite e pericardite sono più alti tra i giovani maschi, subito dopo una seconda dose di vaccino a mRna contro il Covid. Non solo: a fronte di quadri cardiaci sostanzialmente lievi nella maggioranza dei casi, si sottolinea come il rischio di miocardite o pericardite potrebbe calare allungando ad almeno un mese l'intervallo tra prima e seconda dose. In particolare i tassi di miocardite dopo i vaccini con mRNA sono più alti negli adolescenti maschi e nei giovani adulti maschi (50-139 casi per milione tra i 12-17 anni e 28-147 casi per milione tra i 18-29 anni).Sono queste le conclusioni alle quali arriva una recente ricerca canadese, pubblicata tre giorni fa da La Repubblica , che prende in esame oltre 8000 casi segnalati in 46 diversi rapporti di studiosi canadesi riporta una serie di indicazioni che possono aiutare a limitare i rischi.Per lo studio i rischi sarebbero comunque inferiori a quelli legati all'infezione naturale.Per ragazze e ragazzi di età compresa tra 5 e 11 anni e femmine di età compresa tra 18 e 29 anni, i tassi di miocardite dopo la vaccinazione con vaccino Pfizer in particolare potrebbero risultare inferiori a 20 casi per milione. Ancora: per le persone di età compresa tra 18 e 29 anni, la miocardite è probabilmente più alta dopo la vaccinazione con Moderna che con Pfizer e per i soggetti di età compresa tra 12 e 39 anni, i tassi di miocarditi o pericarditi potrebbero essere inferiori quando la seconda dose viene somministrata più di 30 giorni dopo la prima dose.I dati specifici per i maschi di età compresa tra 18 e 29 anni indicano che l'intervallo tra le somministrazioni potrebbe dover aumentare addirittura a più di 56 giorni per ridurre sostanzialmente i tassi di queste condizioni. Insomma: per limitare i rischi, meglio distanziare le somministrazioni vaccinali.