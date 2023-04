'25 aprile a Mirandola, con la Colonna della Libertà per superare ogni divisione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un'occasione persa, e in cattivo stile, a maggior ragione in considerazione della totale inconsistenza delle accuse mosse ad un'Amministrazione il cui obiettivo è semplicemente quello di tenere viva la memoria massima conferendo visibilità e partecipazione alle celebrazioni attraverso il passaggio della Colonna della Libertà.





'Una iniziativa che - ricorda l'Amministrazione- ha sempre storicamente goduto del patrocinio dell'Anpi stessa nelle passate edizioni. Anche Bologna nel 2017 in occasione dei 70° della Liberazione con patrocinio della Regione, che fece tappa anche nell'allora “rossa” San Felice, dove il corteo farà tappa anche quest'anno. Evidentemente, puntare a ricercare la massima condivisione - per uno degli eventi più rilevanti del secolo scorso - non rientra tra le priorità di quei partiti e di quelle associazioni che ritengono, oltre una scontata retorica d'inclusività, mantenere rigorosamente “d'area” una Festa sancita dalla Costituzione'. Così l'Amministrazione comunale di Mirandola risponde alle critiche e alle polemiche sollevate in questi giorni dall'Anpi di Modena rispetto all'organizzazione, nel principale comune dell'area nord, della manifestazione Colonna della Libertà, rievocazione con mezzi storici della seconda guerra mondiale così come sfilarono nelle città il giorno della Liberazione, il 25 aprile.'Una iniziativa che - ricorda l'Amministrazione- ha sempre storicamente goduto del patrocinio dell'Anpi stessa nelle passate edizioni. Anche Bologna nel 2017 in occasione dei 70° della Liberazione con patrocinio della Regione, che fece tappa anche nell'allora “rossa” San Felice, dove il corteo farà tappa anche quest'anno.

'In questo contesto stride, con i valori ed i temi contenuti e promossi nella Festa della Liberazione, il “Divide et Impera”, goffamente messo in campo da chi al posto delle proposte e del confronto costruttivo preferisce la vuota e sterile polemica. Arrivando più che altro a gettare fango sul buon nome di Mirandola, a livello nazionale per meri fini politico/personalistici, quando invece la governance attuale ha scelto di anteporre il doveroso ricordo delle vittime per la libertà, portando nel cuore della Città un evento di grande richiamo, ed in grado di far confluire sul territorio, interesse, curiosità, partecipazione, soprattutto visitatori' - conclude l'Amministrazione Comunale.





Cos'è la Colonna della Libertà: I Musei “Della Seconda Guerra Mondiale di Felonica” e il “Gotica” di Scarperia (FI) uniscono le forze al fine di “portare fuori dalle quattro mura” oltre 150 mezzi e 300 divise utilizzati nella guerra di liberazione del territorio italiano. Un museo itinerante, vero e proprio memoriale della pace: per agevolare la comprensione – in considerazione della sempre più ridotta possibilità di attingere a testimonianze oculari – del ruolo centrale della lotta di Liberazione quale fondamento garante degli otto decenni di pace.