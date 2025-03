Modena, ancora spray al peperoncino al Barozzi, 3 intossicati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nuovo allarme per lo spray al peperoncino all'istituto tecnico superiore Barozzi di Modena dove, per la terza volta in pochi giorni, ignoti hanno nebulizzato i locali con la sostanza urticante. Nei giorni scorsi, a causa della stessa grave azione, erano rimasti intossicati 19 studenti. Questa volta la nube al peperoncino ha invaso un'aula del piano seminterrato della scuola e sarebbero almeno tre i giovanissimi che hanno avvertito sintomi da intossicazione. Il fatto è accaduto verso le 13.00, quando i ragazzi stavano iniziando ad uscire dalla scuola.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, agenti della Volante e due ambulanze del 118 che hanno prestato le cure a tre studenti. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze significative.