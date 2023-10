Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono i dati emersi dalle note congiunturali pubblicate dalla Provincia di Modena, sugli andamenti statistici del territorio, consultabili sul sito della Provincia.Il tasso di natalità, pari a 7,3 nati ogni 1.000 abitanti (superiore sia al dato regionale che a quello nazionale) e il tasso di mortalità, pari a 11,6 morti ogni 1.000 abitanti (inferiore sia al tasso regionale che a quello nazionale) danno luogo, per il 2022, al tasso di crescita naturale tra i peggiori degli ultimi venti anni, secondo solo a quello osservato nel 2020, che tuttavia risulta migliore rispetto a quello regionale e nazionale.In particolare, nel territorio provinciale la bassa pianura registra un saldo negativo di 606 unità, pari ad un tasso di decrescita del 6,4 per cento, l’area metropolitana ha un tasso di decrescita del 3,5 per cento pari a 1.871 unità e la fascia collinare e montana registra un tasso del 7,7 per cento con un saldo negativo di 526 unità.Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «la provincia di Modena, sin dal 1978, si è caratterizzata per una forte denatalità ed un parallelo invecchiamento della popolazione, dovuto anche all’innalzamento della speranza di vita alla nascita e alla riduzione relativa dei livelli di mortalità. Rispetto al dato nazionale e regionale, la nostra provincia registra un rapporto tra nascite e morti inferiore alle medie, nonostante ciò, tuttavia, occorre investire tempestivamente in politiche di sostegno concreto alla natalità, per invertire quella tendenza all’invecchiamento della popolazione italiana che già oggi rappresenta un elemento di forte preoccupazione».