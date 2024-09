'Modena città aggredita, ma dall'Arma risposta straordinaria'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dati che portano i Carabinieri ad occuparsi di fatto di quasi il 90% degli episodi di illegalità delle provincia e che confermano un realtà complessa, quella modenese, dalle caratteristiche definite 'sempre più metropolitane'; dati sintetizzati ed esposti questa mattina dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena, Antonio Caterino.

Per lui penultimo giorno di servizio, prima di lasciare il comando di Modena, per il trasferimento che solitamente caratterizza i vertici dell'Arma, al suo successore, il Colonnello Lorenzo Ceccarelli che assumerà formalmente e operativamente il comando lunedì.



Una attività in continuo aumento e in continua trasformazione quella dell'Arma 'frutto di costanti revisioni organizzative e di un confronto individuale singolare quotidiano con gli organismi interni, con le compagnie e le stazioni capillarmente diffuse sul territorio dove chiunque, in qualsiasi momento, può trovare ascolto e riferimento' - sottolinea il Comandante che specifica quanto la componente femminile dell'Arma abbia contribuito, in questi anni, nel processo di evoluzione delle attività, ad inserire specifiche sensibilità. 'Elemento importante, anche a fronte dei tanti casi di Codice Rosso di cui ormai quotidianamente l'Arma si occupa. Casi di violenza di genere o che potrebbero diventare tali e sui quali possiamo intervenire anche attraverso determinati segnali che registriamo nella nostra attività'





Un riferimento, per i cittadini, che diventa tale, paradossalmente, anche per i criminali. Il comandante ricorda il caso dell'assassino della moglie, che di notte suonò proprio il campanello del Comando provinciale per esprimere il proprio disagio, la propria disperazione e per poi confessare di avere il cadavere della consorte nel furgone appena parcheggiato. 'Quella sera, al citofono, quell'uomo ha incontrato prima di tutto una persona capace di ascoltarlo e di accoglierlo'.



Poi c'è la violenza commessa dai minori, vera e propria sfida dei nostri tempi. 'L'Arma è intervenuta sulla quasi totalità degli episodi, ma c'è un dato di fondo. Nessuno dei casi ha confermato la presenza di organizzazioni criminali riconducibili alle cosiddette baby gang. Elemento che ci spinge a lavorare affinché questi episodi legati a singoli o a gruppi non salgano ad un livello di organizzazione criminale'.



Gi.Ga.