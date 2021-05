Modena, Covid a scuola: altre 28 classi con casi positivi

Su una popolazione in età scolare di quasi 118mila studenti in provincia di Modena, da settembre ad oggi il numero di tamponi molecolari eseguiti tra ragazzi e personale scolastico è pari a 44.329, di cui 38.722 a studenti e 5.607 a insegnanti.Di questi 4.911 sono risultati positivi. Si tratta di 4.275 studenti e 636 operatori scolastici.Facendo riferimento, invece, al periodo dalla recente ripresa delle lezioni in presenza, vale a dire dal 7 aprile al 10 maggio (per tutte le scuole fino alla prima media, dal 12 aprile anche gli istituti superiori), i tamponi molecolari eseguiti su ragazzi e personale scolastico sono 4435, di cui 4231 a studenti e 204 a insegnanti.Di questi 512 sono risultati positivi, 459 studenti e 53 operatori scolastici.Nella settimana dal 3 al 10 maggio, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 28, a fronte di 146 classi sottoposte a tampone.