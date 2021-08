Modena, da ottobre nidi e materne fino alle ore 18

Si allungano gli orari di nidi e materne modenesi. Le famiglie con bambini che frequentano i nidi e le scuole di infanzia del Comune, della Fondazione Cresciamo e degli altri servizi convenzionati potranno usufruire del prolungamento fino alle 18. Le domande, solo online, vanno inoltrate entro il 20 settembre. Il servizio, segnala il Comune, sarà attivato dai primi giorni di ottobre 'nel rispetto delle linee guida in materia di sicurezza legate al rischio Covid, allo scopo di consentire di conciliare i tempi della scuola e del lavoro delle famiglie', pur con i vincoli dettati dall'emergenza sanitaria.L'allungamento scatta con almeno tre iscrizioni a sezione e sarà organizzato nei nidi d'infanzia comunali (Amendola, Barchetta, Cividale, Edison, Forghieri, Marcello, Parco XXII aprile, Pellico, S. Paolo, Vaciglio, Villaggio Giardino) e della Fondazione Cresciamo (Cipì, Gambero, Piazza e Sagittario), nelle scuole d'infanzia comunali (Anderlini, Barchetta, Forghieri, Modena Est, Saliceto Panaro, San Damaso, San Remo, Simonazzi, Tamburini, Villaggio Giardino) e della Fondazione Cresciamo (Cimabue, Costa, Don Minzoni, Edison, Fossamonda, Malaguzzi, Marconi, Saluzzo, San Pancrazio, Toniolo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta). Prolungamento fino alle 18, inoltre, anche nei nidi di infanzia convenzionati Piccolo Principe, Stella, Ludus, Elena Giovanardi (nido e sezione primavera), Arcobaleno, Cittadella, San Giovanni Battista (sezione primavera), Le Nuvole, Le Fate, Raisini, Dante Alighieri, e nelle scuole di infanzia convenzionate Melograno, Mamitù, Famigli, Raisini, La Pimpa, Don Milani. Per accedere, spiegano gli uffici comunali, occorre presentare domanda entro il 20 settembre esclusivamente online compilando, tramite credenziali Spid, Carta di identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), il form sul portale web del settore Servizi educativi.

