Modena, Hera Luce: in viale Montecuccoli passaggi pedonali illuminati

'L’intervento - si legge in una nota Hera - s’inserisce nel progetto di riqualificazione di Viale Montecuccoli, voluto dall’Amministrazione Comunale di Modena, che ha già visto il rinnovo dell’illuminazione pubblica da parte di Hera Luce, nel tratto di strada compreso tra via Paolucci e Viale Monte Kosica, con il raddoppio dei punti luce che ora garantiscono maggiore resa ed efficienza consentendo ugualmente un significativo risparmio energetico pari al 60% rispetto agli impianti precedenti, grazie alla tecnologia a led'.

Attraversamenti pedonali più sicuri, in viale Montecuccoli, anche grazie all’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica svolto da Hera Luce. I cinque passaggi pedonali presenti lungo il viale sono stati, infatti, oggetto di uno studio, da parte di Hera Luce, che ha in seguito progettato e realizzato un’illuminazione specifica per alzarne ulteriormente il livello di sicurezza. Ognuno di essi è stato dotato di illuminazione dedicata, che ha lo scopo di rendere maggiormente visibile la sagoma del pedone, soprattutto sul piano verticale.

