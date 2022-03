Modena, il Covid torna a correre: ma ospedali per ora non ne risentono

A una settimana dalla fine ufficiale del periodo di emergenza sanitaria, il Covid ricomincia a correre in provincia di Modena. Il quadro 'sostenuto' di circolazione del virus, afferma il direttore generale dell'Azienda Usl Antonio Brambilla vede però ancora una gestione 'ottimale' dei casi e un impatto 'contenuto' sulle strutture ospedaliere. Nell'ultima settimana dal 16 al 23 marzo, in dettaglio, i contagi sono aumentati in tutte le fasce d'età, raggiungendo i 500 casi ogni 100.000 abitanti. I pazienti ricoverati sono ad oggi 114 (uno in più rispetto a ieri) nei reparti ordinari, due in terapia intensiva e cinque in semintensiva. Numeri sideralmente lontani da quelli del 24 marzo di un anno fa, quando i ricoverati erano 582 e gli intubati 64. I posti letto Covid disponibili al momento sono 153 (occupati per il 12%) su una dotazione complessiva di 900 posti in area medica e 159 in terapia intensiva (piene al 3,7%) in tutte le strutture della provincia.