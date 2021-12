Modena, istituto Barozzi: alunni costretti a seguire lezioni al freddo

Le finestre aperte durante tutta la lezione per adempiere alle norme Covid e, parallelamente, il riscaldamento al minimo: una situazione davanti alla quale alcuni genitori hanno avanzato una protesta formale. Accade a Modena nella succursale di via Rainusso dell'Istituto tecnico Barozzi.'Ormai da molto tempo, soprattutto in questo periodo di gelo invernale, all'interno delle classi della succursale vi è sempre il termosifone al minimo e i ragazzi e i professori patiscono il freddo - spiega una mamma che ha presentato formale reclamo -. Ho chiesto più volte alla direzione d'intervenire nel rispetto della salute dei ragazzi, ma ogni mia richiesta è stata disattesa. La preside, con cui ho parlato in due occasioni, ha parlato prima di problemi tecnici, poi di direttive legate alle norme sul riscaldamento delle aule'.In ogni caso il problema resta e, per molti ragazzi, seguire le lezioni al freddo è un problema che si somma ai tanti disagi legati alla gestione della pandemia.