'E' con grande dispiacere che siamo venuti a conoscenza del decesso di Pietro Guerzoni. La storia di Pietro, iscritto al Partito Socialista Italiano, consigliere comunale nel 1970 e poi vicesindaco e assessore all'Urbanistica dal 1973 nella Giunta guidata dal sindaco Rubes Triva, è la storia di persona di altri tempi - ricorda la segretaria del Psi Graziella Giovannini -. Persone che hanno unito la passione per la politica al rispetto delle Istituzioni, la grande competenza professionale a una grande disponibilità a mettersi al servizio della comunità impegnandosi, oltre che nella politica, nella cultura e nel volontariato.Guerzoni è stato insegnante e Preside presso l'Istituto Fermi di Modena ha fondato negli anni ottanta con alcuni volontari la Croce Blu e ne è stato Presidente fino al 1992, ha fondato la casa editrice “Il Fiorino” nel 1988 e a questa si è dedicato con passione fino ai suoi ultimi anni di vita pubblicando libri sulla storia locale di Modena e sulle sue peculiarità e sostenendo giovani scrittori in cerca di una loro strada. Questo era Pietro Guerzoni, un grande uomo che, con gentilezza, mitezza, umiltà e tanta passione ha fatto tante cose utili per molti di noi che ne hanno usufruito senza magari neanche conoscerlo e apprezzarlo per quanto ci ha dato. L'affetto e il ricordo dei socialisti tutti è grande quanto è grande il dolore per la perdita di un uomo di valore'.