So per certo che le lamentele e i solleciti di pulitura del verde con telefonate al responsabile del settore, hanno sempre ricevuto risposte vaghe o non risposte. Personalmente io sono una frequentatrice assidua di parchi dovendo far passeggiare il mio cane e ho avuto modo di riscontrare che alcuni parchi hanno ricevuto manutenzione almeno tre volte da quando c'è la necessità di tagliare l'erba... E non parliamo dei cestini dei rifiuti sempre strapieni dando origine a... schifo urbano!Grazie per la vostra ospitalità.