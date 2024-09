Modena: nuove prospettive per invertire il declino, puntando ai giovani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tutto contenuto in un progetto ambizioso di ricerca e di elaborazione di idee ed indirizzi promosso dalla Fondazione Sias e dal Centro Ferrari, in collaborazione con Nomisma, Aretès e Ipsos. Dopo l'anterprima alla stampa, presentazione alla città sabato 21 a Palazzo Europa



La prima ricerca, realizzata da Nomisma, offre un inquadramento socio-economico e la definizione dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e delle minacce per il territorio, risultati dalle interviste a imprenditori, sindacalisti, rappresentanti di associazioni del Terzo settore; la seconda realizzata da Ipsos e Aretés, incentrata sulla visione che i cittadini di Modena hanno della loro città, le percezioni relative alla condizione giovanile e alla partecipazione sociale e politica dei giovani, e al ruolo che i corpi intermedi svolgono. E partiamo dalle criticità di cui ci parla Federico Covili, Presidente del centro culturale Francesco Luigi Ferrari.





l titolo della ricerca, vuole richiamare le Prospettive Modenesi, documento scritto nel 1963 per la costruzione di una nuova programmazione provinciale. Quando l'amministrazione e il governo della cosa pubblica andava di pari passo con una visione di futuro. Oggi c’è bisogno di quella stessa capacità di guardare lontano, alzare uno sguardo troppo spesso schiacciato sul presente ed individuare quegli strumenti che possono aiutare i giovani a costruire futuro







Le prospettive per superare le criticità sono nuove forme di socialità soprattutto tra i giovani tra i quali si registra buon livello di soddisfazione rispetto alla realtà modenese e soprattutto in relazione alla sfera personale.



'Con questa ricerca - ha spiegato il presidente della Fondazione Sias Gaetano de Vinco vogliamo offrire una nuova opportunità al territorio modenese, avviare un percorso partecipativo con l'obiettivo di indicare alcune soluzioni concrete a partire da un'analisi dei punti critici e delle emergenze indicati nelle ricerche. Dopo una prima fase di ascolto per la quale sono stati coinvolti i principali stakeholder della provincia, vogliamo condividere analisi con gli amministratori politici e gli attori del sociale. Sentiamo la responsabilità in questo particolare momento storico di far incontrare il piano delle idee e quello dell'amministrare - ha affermato il presidente del centro culturale Francesco Luigi Ferrari Federico Covili. 'Abbiamo bisogno di lavorare nella formazione di chi è impegnato nelle istituzioni. Proprio per questo il Centro Ferrari propone il percorso 'Futuro in comune', abbiamo bisogno di fare circolare idee e mettere in rete come strumento di chi chi è impegnato nei comuni e negli enti locali'