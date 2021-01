E' stato il giorno della manifestazione degli studenti del Fermi di Modena per protestare contro la prolungata chiusura delle scuole. Una protesta che si è svolta questa mattina davanti alle porte desolatamente chiuse dell'istituto superiore e annunciata ieri ( qui l'articolo ) dal Comitato 'Priorità alla scuola' alla quale hanno aderito tanti studenti, genitori e docenti.'Proprio questa notte è stato approvato il Recovery Plan , ma la scuola sembra in realtà esclusa dagli investimenti e quando si parla di futuro, non si parla da scuola e di nuove generazioni' - affermano gli studenti.'Gli zaini vuoti scelti come simbolo della pandemia educativa, nella speranza si possano a breve riempire di umanità, relazioni ed apprendimenti e per dire ancora una volta no alla dad esclusiva al 100% e che si intervenga per riaprire le scuole superiori il prima possibile. Continueremo da qua al 25 gennaio a manifestare, affinché il 25 segni la riapertura. La richiesta di riprendere le attività scolastiche in presenza non è, lo rimarchiamo, una richiesta avulsa dalla realtà e che ignora i dati epidemiologici. Ma è proprio sulla base di dati, che si fanno sempre più corposi e attestano che il contagio a scuola incide in modo contenuto rispetto a numerosi altri contesti lavorativi, e di quello che noi come insegnanti, genitori, alunni viviamo e proviamo in questa fase, che chiediamo con forza di non reiterare il la ripresa dell’anno scolastico in presenza'.