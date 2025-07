Modena Sitting Volley, stagione terminata con la vittoria della prima Coppa Uisp a Rimini

E’ terminata con un bel successo la stagione di Modena Sitting Volley. Nello scorso fine settimana, si sono infatti disputate a Rimini le Finali della Prima Coppa Uisp promozionale di sitting volley, manifestazione che ha visto la partecipazione di 14 squadre provenienti da tutta Italia.

Dopo i gironi di qualificazione, giocati tra aprile e giugno, le prime di ogni raggruppamento si sono sfidate in Romagna: i gialloblù hanno conquistato il trofeo battendo prima 3-2 la Gis Sacile di Pordenone in semifinale e poi 3-0 Sacrata Civitanova Marche nelle finalissima. Due partite molto combattute in cui ha prevalso la voglia e la determinazione di Modena di portare a casa la competizione.

Per chi fosse interessato a provare con la maglia gialloblù o ad avere maggiori notizie è possibile contattare Modena Sitting Volley tramite i relativi canali social.



Nella foto presenti in piedi Parmiggiani, Melotti e Scurani. Seduti: Ramos De Sousa, Ivo Parmiggiani, Iotti.