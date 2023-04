Il futuro del Braglia: convenzione Modena FC - Comune pronta in estate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dalla riqualificazione funzionale della palazzina degli spogliatoi agli spazi che dovranno essere destinati a ristorante, museo, e store. Uno stadio moderno capace di garantire spazi di intrattenimento e confort a corollario degli eventi sportivi.La convenzione tra Comune e Modena FC, all'interno della quale si inquadreranno gli interventi sullo stadio sarà definita entro l'inizio del prossimo campionto, di fatto già nei prossimi mesi estivi. A confermarlo oggi lo stesso presidente Rivetti nel corso dell'incontro stampa, sul terreno del Braglia, per presentare un intervento anch'esso strutturale sul quale Rivetti aveva assunto fin da subito un impegno dichiarato: un'area destinata ai disabili e ai loro accompagnatori. Quattordici posti coperti a bordo campo con 14 sedute e ampi spazi per carrozzine e dispositivi ausiliari. Le rigidità e i possibili ritardi che sembravano prospettarsi alcuni mesi fa nelle mosse del Comune, sembrano essere superate totalmente nelle parole del presidente Rivetti: 'Il clima è positivo e ci sono tutte le condizioni per procedere'.

Alla nostra domanda su quale tipo di convenzione scegliere Rivetti risponde: 'Partiamo da una base che già c'è e che integreremo'



Nel video servizio insieme alle immagini della nuova area disabili e dello stadio, le dichiarazioni del presidente della società gialloblù Carlo Rivetti e del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli











