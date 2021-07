Modena, tavolo trasporti: 'Con bus a 80% scuola in presenza per tutti'

Si è riunito oggi, in videoconferenza, presieduto dal prefetto Alessandra Camporota, il Tavolo di Coordinamento scuola trasporti per la provincia di Modena.Scopo dell’incontro è stato quello di verificare la regolare chiusura dell’anno scolastico e procedere ad una programmazione degli interventi in vista dell’avvio della didattica nel prossimo mese di settembre. Alla riunione erano presenti i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Modena, dei Comuni interessati, delle Forze di Polizia, dell’Ufficio scolastico provinciale, dei dirigenti scolastici, di Amo e di Seta.In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, è stato registrato l’impegno corale di tutti i soggetti convolti per assicurare un regolare inizio delle lezioni. Al riguardo, in considerazione dell’attuale collocazione della Regione Emilia Romagna nella cosiddetta “fascia bianca”, si è preso atto dell’innalzamento all’80% del limite di riempimento dei mezzi di trasporto. Laddove tale limite dovesse essere confermato, il sistema dei trasporti sarebbe in grado di garantire il riavvio dell’anno scolastico con didattica in presenza al 100%.Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione Emilia Romagna ha assicurato la proroga dell’autorizzazione all’utilizzo di servizi aggiuntivi fino al 31 dicembre 2021.Il Tavolo si riunirà nuovamente nel prossimo mese di agosto per definire le strategie di intervento alla luce dell’evoluzione della pandemia e dell’andamento della campagna vaccinale, anche attraverso una interlocuzione con le Autorità sanitarie.