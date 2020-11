Modena tra i 7 centri italiani per il test vaccino Oxford-AstraZeneca

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è uno dei sette centri italiani scelti per testare il vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford in collaborazione con AstraZeneca. Il centro è l’unico partecipante della regione. Sarà suo compito arruolare e seguire 300 pazienti provenienti da tutta l’Emilia Romagna.

