Modena, tradizionale pranzo di Natale alla Rotonda diventa a domicilio

Il tradizionale pranzo natalizio dedicato agli anziani soli organizzato dal Centro Commerciale La Rotonda sarà consegnato a domicilio direttamente nelle case degli anziani. «Non volevamo interrompere una tradizione che, da anni, è sinonimo di solidarietà e inclusione sociale. In un anno delicato come quello che stiamo vivendo, abbiamo deciso di fare il possibile per rimanere vicini agli anziani soli della città» commenta il direttore del Centro Commerciale La Rotonda Andrea Rizzo, presentando il progetto.L’iniziativa si intitola “Distanti ma uniti” e sarà realizzata a partire da una donazione del valore di 3.000 euro a favore di AVPA Croce Blu, che il giorno di Natale si impegnerà a preparare e distribuire agli anziani della città oltre duecento pasti caldi e strenne natalizie.All’evento presente anche il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che ringraziato i volontari coinvolti dal progetto: «È grazie a loro se gli anziani potranno vivere un momento “personalizzato” nelle loro case, anche in tempi di emergenza. In questo Natale in cui dovremo essere tutti prudenti sono particolarmente preziose tutte le iniziative che diano sollievo e assicurano vicinanza morale». Infine, anche l’Arcivescovo di Modena-Nontanola Don Erio Castellucci ha portato il suo saluto agli organizzatori dell’iniziativa.