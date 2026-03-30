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Nuova nuova rotatoria tra via D'Avia e via Da Vinci, via ai lavori

Nuova nuova rotatoria tra via D'Avia e via Da Vinci, via ai lavori

Circolazione sospesa fino a maggio sulle due via nel tratto interessato dai lavori

2 minuti di lettura
Tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci ha preso il via la realizzazione della nuova rotatoria realizzata nell’ambito dei lavori di prolungamento dal Polo scolastico Leonardo fino a Cognento e Cittanova della Diagonale Verde, il corridoio ecologico che ricuce la città lungo il percorso liberato dalla linea ferroviaria storica con un ciclopedonale di oltre 3 chilometri.

 

Per consentire i lavori della rotatoria, che proseguiranno fino a metà maggio, sarà sospesa la circolazione stradale sulle vie D’Avia sud e Leonardo da Vinci, eccetto residenti e diretti alle attività, e saranno operate le opportune deviazioni stradali segnalate sul posto.

 

L’intervento della Diagonale, tra cui appunto rientra la realizzazione della rotatoria, per un valore complessivo di quattro milioni di euro, è finanziato nell’ambito dell’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile della Regione Emilia-Romagna, con un milione e 350 mila euro di fondi europei. I lavori sono stati assegnati tramite gara all’impresa Gsp Costruzioni srl di San Cesario sul Panaro e hanno preso il via nella primavera del 2024.

 

La nuova rotatoria, con un diametro pari a 40 metri lineari, consentirà la connessione della viabilità ordinaria con il futuro sistema di trasporto pubblico e del tratto ciclopedonale in corso di realizzazione con i percorsi ciclabili esistenti.
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Nella rotatoria, oltre alle vie D’Avia sud e Leonardo da Vinci è stato inoltre realizzato un terzo braccio per il nuovo tratto stradale di collegamento con via Nobili.

 

Per l'esecuzione della rotatoria e dell'asse di collegamento veicolare, oltre al riutilizzo del ballast come fondazione stradale, è previsto l'uso di misto cementato, conglomerato bituminoso, la realizzazione di fognoli in pvc e le relative caditoie in ghisa per il regolare deflusso delle acque piovane. Gli spazi saranno infine contornati da filette in granito.
La realizzazione dell’infrastruttura, così come dell’intero intervento di prolungamento della Diagonale verde, è in linea con gli obiettivi del Pums di
favorire modalità di trasporto cosiddette ‘dolci’, a minore impatto, cioè a piedi, in bicicletta o con il Trasporto pubblico locale.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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