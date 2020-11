Modena, via Canalino riaperta dopo i lavori

È stata riaperta ma per ora solo per il transito di pedoni e ciclisti, via Canalino, nel tratto tra via Mondatora e via dei Servi (incrocio escluso), dopo l’intervento di rifacimento della pavimentazione dei mesi scorsi. Mentre per la riapertura al transito veicolare sarà necessario attendere ancora qualche settimana in modo da consentire il consolidamento della pavimentazione.

L’intervento, avviato in luglio e che ha visto la riapertura progressiva di tratti di strada una volta completati, è giunto ora a conclusione: nell’area rimane solo da effettuare un ripristino del marciapiede all’incrocio con via Scarpa che sarà oggetto di intervento nella giornata di lunedì 9 novembre.

Proseguono, invece, i lavori di riqualificazione di via San Giacomo nel tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella, dove a seguito del rifacimento dei sottoservizi e del completamento del fondo stradale, nei prossimi giorni prenderà il via la ripavimentazione, in questo caso in ciottoli con due trottatoi centrali in selce. La conclusione dei lavori è prevista indicativamente per la festa dell’Immacolata.

Gli interventi saranno effettuati nell’arco di diversi mesi dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola, che si è aggiudicata l’appalto.