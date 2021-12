Modena Volley: sei positivi nel team serie B e due in serie A

Il contagio covid si diffonde, indistinguibile ormai nei grandi numeri che lo contraddistinguono, tra vaccinati e non vaccinati. Con positivi spesso asintomatici o lievemente sintomatici che emergono nei contesti più controllati, attraverso i tamponi: scuola, sanità e sport. Ed è proprio in questo ambito che oggi pomeriggio è arrivata la conferma di 8 positivi nel mondo Modena Volley. In particolare, 3 giocatori e 3 membri dello staff della Serie B, e un componente dello staff ed un giocatore della serie A. E il giocatore di Superlega è il libero Salvatore Rossini. La Società ha fatto sapere di avere attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.