Si tratta di un riconoscimento per premiare l’approccio culturale, l’innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa di donne e uomini che si sono particolarmente contraddistinti nel “Mondo Pizza” durante il corso dell’anno.'Complimenti a Giulia da tutta l’Amministrazione Comunale - commenta l’assessore al Commercio Massimo Po - e a allo staff della Smorfia di Nonantola, un’eccellenza riconosciuta in tutta Italia. Il premio, dimostra ancora una volta, come siano tante le eccellenze di qualità presenti nel nostro territorio'.I titolari della Smorfia di Nonantola dopo l’importante riconoscimento hanno dichiarato di 'voler proseguire su questa strada, rispettando la tradizione, ma puntando anche su innovazione e sperimentazione'.