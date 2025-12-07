Morì in incidente e donò gli organi: un memorial di Volley per la giovane Arianna

1° Memorial di Volley “GRAZIE ARIANNA' Carpi e Modena 13 e 14 dicembre 2025 Le Associazioni AIDO Provinciale di Modena e ANED Sport, in collaborazione con AICS Comitato di Modena APS, CSI di Modena e Carpi, col patrocinio del CIP Emilia Romagna, del CSV Terre Estensi, della Provincia di Modena e della Città di Carpi, organizzano il 1° Memorial 'GRAZIE ARIANNA', in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre 2024.





La manifestazione di carattere sportivo sarà dedicata alla giovanissima Arianna Giaroli,

scomparsa nel marzo 2024 a causa di un tragico incidente, donatrice di organi e di vita. Il mondo dello sport e del volontariato, saranno impegnati per tutto il weekend nel divulgare lo stupendo messaggio dato dai genitori di Arianna, che grazie al proprio consenso alla donazione, hanno salvato diversi pazienti in disperata attesa. Alfieri di questa unione tra sport e solidarietà, saranno gli atleti della Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati di Aned aps, campione del mondo in carica, diretta dagli allenatori modenesi Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi. Il weekend si svilupperà su due fasi: un triangolare di volley, che si svolgerà sabato 13 dicembre a Carpi, presso la palestra Floriano Gallesi, nel quale le squadre carpigiane Mondial Renova e Mondial Trash sfideranno gli iridati, per poi passare il testimone, domenica 14, alle palestre Gramsci di Modena, capitale del volontariato 2026, dove si terrà una sfida tra i Campioni del Mondo e la rappresentativa AIDO Provinciale. Gli ingressi saranno totalmente gratuiti, grazie alla squisita ospitalità offerta rispettivamente da Mondial Quartirolo ASD e Il Torrazzo ASD. Tutti a tifare Arianna! Per salvare ogni giorno una vita in più.



