Morta Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi

Adriana Spazzoli, vedova di Giorgio Squinzi, è morta nella giornata di ieri, a un mese e mezzo dalla scomparsa del marito, numero uno della Mapei, ex presidente di Confindustria e patron del Sassuolo Calcio. Adriana Spazzoli, 71 anni, era malata da tempo e dopo la morte del marito le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate.



“Oggi è mancata una grande imprenditrice, una moglie e una madre modello' - hanno commentato il Presidente del Gruppo Kerakoll, Romano Sghedoni e l’Amministratore Delegato Andrea Remotti. 'Non si poteva parlare del dott. Squinzi - affermano in una nota - senza pensare anche a lei, alla d.ssa Spazzoli. Le loro vite si sono trasformate, il loro spirito vive, in una unità che rimarrà per sempre”.