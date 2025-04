Morte di Francesco Nardon, studente Unimore: il lutto del sindaco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lutto a Modena per la morte del 21enne Francesco Nardon.

Il ragazzo si trovava in auto con il padre per andare a prestare soccorso sul fronte dell’emergenza maltempo in Veneto quando la sua auto è precipitata nel fiume Agna a causa di una voragine apertasi sul ponte dei Nori. Per Francesco e il padre Leone Francesco Nardon, 65enne, non c’è stato nulla da fare. I corpi senza vita sono stati ritrovati dopo ore di ricerche. Francesco Nardon era studente del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

'La tragica morte di Francesco Nardon, studente di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio, è una notizia drammatica - scrive il sindaco Mezzetti -. Francesco si era messo in auto con il padre durante la notte per andare a prestare soccorso nel pieno dell’emergenza maltempo in Veneto. All’improvviso, sul ponte in cui transitava si è aperta una voragine: l’auto è precipitata nel fiume e sia lui che il padre non sono riusciti a salvarsi. A nome della città di Modena voglio esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla famiglia Nardon e agli amici e compagni di corso di Francesco'.