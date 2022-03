Morte nel bivacco alla Sacca: residenti in raccoglimento martedì sera

'Lieve ti sia la terra. Questa triste frase, si usa pronunciare di fronte ad un corpo senza vita di un amico o di una parente.Noi alla Sacca, desideriamo dedicarla alla memoria di una giovane vita il cui corpo inanimato è stato trovato questa mattina, primo giorno di Primavera, dal suo compagno che gli ha dormito a fianco in un giaciglio di fortuna appoggiato sul freddo pavimento, sotto un cielo più freddo ancora, di una terrazza di periferia.Chiunque egli sia, qualunque sia il motivo della sua morte, perché proprio lì in un luogo solitario forse ancor più della sua esistenza, non importa. I cittadini della Sacca intendono dedicare a questa persona un momento della loro vita per onorare la sua, comunque breve, che non c’è più'