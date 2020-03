Morto per coronavirus Gregotti, padre dell'architettura moderna

E' morto questa mattina a Milano l'architetto Vittorio Gregotti. Aveva 92 anni ed era ricoverato per una polmonite legata al coronavirus. A darne notizia è stato su Facebook Stefano Boeri, il presidente della Triennale. “Se ne va, in queste ore cupe un maestro dell'architettura internazionale”.

Gregotti, urbanista di fama internazionale è stato uno dei padri della moderna architettura italiana. Era nato a Novara nel 1927. Dopo la laurea in architettura nel 1952 al Politecnico di Milano entrò, come prima esperienza, nello studio BBPR. Dal 1953 al 1968 svolse la sua attività in collaborazione con Ludovico Meneghetti e Giotto Stoppino. Nel 1974 fondò la Gregotti Associati di cui era presidente. È stato anche docente di Composizione architettonica presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Milano e Palermo.