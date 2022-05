Morto responsabile Amnesty: stroncato da malore durante intervento in Ateneo

Tragedia per il mondo della cultura e dell'associazionismo italiano. Cesare Sangalli, 58 anni, noto giornalista e responsabile di Amnesty International di Foggia, è morto ieri sera durante la presentazione del libro di Papa Francesco 'E' finita la pace?' nell'Aula Magna del Dipartimento dell'Ateneo di Foggia.Al convegno era presente anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Mario Mauro. Durante il suo intervento Sangalli si è accasciato cadendo a terra: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, l'uomo è deceduto all'istante. Sangalli toscano d'origine esattamente di Portoferraio, viveva a Foggia ormai da anni. Nell'ultimo periodo si era speso del disarmo e il negoziato, nel conflitto in Ucraina. Centinaia i messaggi di cordoglio postati sui social.'L'improvvisa e prematura morte di Cesare Sangalli ci lascia attoniti, sgomenti, persi - scrive Amnesty Puglia -.

