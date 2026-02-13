Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

MotorValley e futuro della mobilità: giornalisti a confronto allo show room Maserati

Esplorate le nuove strategie di sostenibilità e innovazione nell’automobilismo, in linea con l’evoluzione del mercato europeo

Giovedì grasso a Modena nello Show Room Maserati dove si è tenuto un seminario di formazione riservato agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti: “Nuovo Green Deal, MotorValley e futuro della mobilità”. Sono intervenuti Antonio Farnè, inviato Rai TG2, Stefano Bergonzini, autore del libro “100 idee per il Green Deal”, Tiziana Fait, direttrice Motori in Rosa, Maria Conti, Chief Communication Officer Ferrari, Andrea Pallard, Alfa Romeo e Maserati Global Communications e Giulio Fabbri, Head of Products Communicatios Ducati Motor.

Gli esperti del settore hanno approfondito il ruolo della Motor Valley e del Green Deal nel futuro, evidenziando il cambio di rotta europeo sul tema.

L’Europa - come noto - ora intende consentire ai produttori di continuare a vendere veicoli con motori termici anche dopo il 2035, purché a basse emissioni. In nome di una maggiore neutralità tecnologica, pensata per consentire all’industria automobilistica europea di recuperare competitività, l‘elettrico non sarà più l’unica tecnologia ammessa.

L’evento ha dunque esplorato le nuove strategie di sostenibilità e innovazione nell’automobilismo, in linea con l’evoluzione del mercato europeo.

