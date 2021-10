Muore a 24 anni dopo 10 giorni dal vaccino Pfizer: aperta inchiesta

Traian Calancea abitava a Trento dove studiava all'università. Era uno sportivo e non aveva problemi di salute. E' morto all’improvviso mercoledì scorso a 24 anni. Dieci giorni prima aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Ora la mamma, Svetlana Rosca, si chiede se esista una correlazione tra il decesso e l'inoculazione.Come riferisce l'edizione locale del Corriere della Sera, sarà l’autopsia, ordinata dal pm Alessandra Liverani, a far luce sulla tragedia dopo la denuncia presentata dalla mamma ai carabinieri di Trento e dopo l'inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti. L’avvocata Renate Holzeisen, che difende la mamma di Traian, insieme al collega Alessandro Fusillo che rappresenta il fratello, nomineranno propri consulenti di parte che si sono già occupati di casi simili, e che saranno presenti all’esame autoptico.Il giovane il 10 ottobre scorso era andato al drive through di San Vincenzo a Mattarello dove aveva ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer. Nell’immediato non aveva avuto reazioni avverse poi mercoledì la tragedia. Traian al mattino era andato al lavoro come sempre nell’agenzia immobiliare dove aveva trovato un impiego alternato allo studio. La sera la madre lo ha trovato senza vita sul pavimento di casa.Traian Calancea praticava ginnastica e body-building e arti marziali, era istruttore di kick boxing, non aveva mai manifestato problemi di salute e non aveva patologie pregresse.